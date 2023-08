La Hyundai IONIQ 6 alle prese con il test dell'alce: meglio lei della Tesla Model 3?

La nuova Hyundai IONIQ 6 guidata in anteprima nelle Langhe è senza alcun dubbio una delle auto elettriche più interessanti e originali del momento, come se la sarà cavata però nel temuto test dell’alce?

Come al solito a questa domanda rispondono i nostri amici di km77.com che hanno messo alla prova proprio una nuova IONIQ 6. L’esemplare usato per la prova era dotato di un singolo motore posteriore capace di erogare fino a 228 CV, la batteria nel pianale invece poteva conservare 77,4 kWh di energia, sufficienti - secondo i dati dichiarati da Hyundai - di percorrere fino a 614 km stando allo standard WLTP. Con questo modello l’accelerazione 0-100 è possibile in 7,4 secondi, interessante poi vedere con che gomme sia stato effettuato il test: delle Nexen NFera Sport EV di dimensioni 225/55 R18.

Ebbene la vettura sudcoreana non ha impressionato in fase di test, la velocità d’entrata è stata di 72 km/h, diciamo che su questo fronte sarebbe potuta andare molto meglio. I ragazzi di km77 hanno provato con 10 tentativi diversi a varie velocità, man mano che si andava avanti però le temperature delle gomme salivano e le prestazioni peggioravano. Sarebbe interessante assistere allo stesso test ma con gomme differenti, del resto è parecchio strano che una berlina elettrica dal baricentro molto basso abbia risultati simili, la diretta concorrente Tesla Model 3 è riuscita a fare meglio, con una velocità d’entrata di 76 km/h.