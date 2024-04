Hyundai Ioniq 6 N, spiata per la prima volta la nuova sportiva elettrica

Dopo avervi mostrato la nuova Hyundai Ioniq 5 N, dove la N vuol dire "sportiva senza compromessi", ecco che abbiamo le prime foto spia della Ionic 6 N, una berlina elettrica ad alte prestazioni che promette molto bene, dati i risultati della versione base e dell'ottimo lavoro svolto sulla sorella minore.

Non a caso, da quando Hyundai ha introdotto la Ioniq 6 nel giugno 2022, l'interesse e la curiosità del pubblico si era subito orientata verso la sua futura variante sportiva. Solo un mese dopo il debutto della Ionic 6, la casa coreana aveva svelato un prototipo chiamato RN22e, dissipando fin da subito i dubbi relativi alla versione performance della berlina. Nel frattempo, il successo della Ionic 6 base l'ha portata a vincere vari badge, tra cui quello di una delle auto più sicure in commercio.

A quanto sembra, il lancio della Ioniq 6 N è imminente, poiché sono state avvistate versioni di prova del prototipo sulla pista tedesca di Nürburgring. Hyundai sta lavorando attivamente su questa berlina sportiva. Se confermata essere effettivamente la 6 N, questa appare (dalle immagini spia catturate durante le prove) con una linea più aerodinamica rispetto alla versione base. Riteniamo improbabile che si tratti di un altro modello, dal momento che già l'aerodinamica della Ionic 6 si presta molto bene a modifiche per renderla a tutti gli effetti una sportiva senza mezze misure. Stando a questi ritmi, si prevede che la Hyundai Ioniq 6 N possa essere lanciata (o presentata) il prossimo anno.

Ci si aspetta che la Ioniq 6 N sfrutti ancora di più le potenzialità dell'architettura E-GMP, con alcune voci che suggeriscono che Hyundai potrebbe aumentare la potenza oltre i 600 cavalli dell'Ioniq 5 N che, già così com'è, può raggiungere addirittura i 641 cavalli con l'N Grin Boost attivato: se queste sono le premesse chissà cosa ci potremmo aspettare dalla Ionix 6 N.

Anche se la trasmissione potrebbe rimanere la stessa, ed è probabile che l'accelerazione da 0 a 60 km/h migliori rispetto ai già impressionanti 3,2 secondi dell'Ioniq 5 N. È plausibile attendersi un avvicinamento alla soglia dei 3,0 secondi per sfidare la concorrenza di Tesla Model 3 che, sempre secondo alcune voci dovrebbe raggiungere i 2.9 secondi con l'imminente aggiornamento previsto verso la fine di quest'anno (o l'inizio dell'anno prossimo).

Il prototipo avvistato di questa presunta Ioniq 6 N presenta uno spoiler posteriore modificato e i paraurti anteriore e posteriore camuffati. Le enormi pinze freno rosse confermano chiaramente che si tratta di una variante N e non di una Ioniq 6 standard (o comunque di una versione base). La forma della carrozzeria è probabilmente provvisoria, quindi non ci sono dettagli riguardo il design definitivo. I passaruota sono circa 50 mm più larghi rispetto al modello di serie, e questo ha reso necessarie alcune modifiche. Altro indizio che possiamo scorgere riguarda la dimensione delle ruote, che sono di ben 20 pollici e sono equipaggiate con pneumatici Pirelli P Zero (275/35 R20 visibili sull'asse posteriore).

