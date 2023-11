La Hyundai IONIQ 6 N sta arrivando: sarà anche più potente della 5 N

Avete letto bene. La Hyundai IONIQ 6 N sarebbe pronta a debuttare, e secondo le voci di corridoio dovrebbe diventare la N più potente di sempre, anche più del crossover sportivo EV 5 N. I dettagli sono ancora molto vaghi, nulla di ufficiale, eppure ci è già permesso sognare...

A rendere note queste indiscrezioni è stato il magazine australiano Drive, che ha parlato di un debutto entro i primi mesi del 2025. L'auto dovrebbe crescere sull'esempio del prototipo RN22e, presentato solamente lo scorso anno, che presentava una motorizzazione green da 577 CV e veniva utilizzato come una sorta di banco di prova per la nuova piattaforma E-GMP. A quanto pare tutto dovrebbe essere ulteriormente potenziato per la futura berlina.

Infatti, sempre secondo la rivista australiana, la IONIQ 6 N dovrebbe essere dotata di un doppio motore capace di offrire oltre 641 CV totali, anche se il numero preciso non è stato ancora dichiarato (nemmeno in modo ufficioso). Inoltre, altra ipotesi che appare comunque fondata, la vettura in questione dovrebbe essere ancora più veloce del precedente crossover (5 N), in grado di raggiungere i 60 mph (circa 96,5 km/h) in appena 3,2 secondi. Per quanto riguarda il peso, invece, la bilancia segnerebbe un numero minore per la sportiva rispetto che per la "normale" IONIQ 6, che per noi ha carattere e comfort di guida da vendere.

Altra notizia, molto importante, è che la divisione N dell'azienda coreana ancora non si sente pronta ad abbracciare appieno il mondo elettrico. Questo vuol dire che le sorprese con motorizzazioni termiche non sono ancora finite; la prossima Elantra N, infatti, potrebbe avere un propulsore "da urlo" alimentato a benzina.