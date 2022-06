La nuova Hyundai IONIQ 6 si mostra di nuovo: un bozzetto ne anticipa il design

Sono passati diversi mesi dal primo render della Hyundai IONIQ 6 ed oggi la casa coreana è tornata sulla berlina, pubblicato uno sketch del design che ne anticipa in parte il design.

Come si può vedere dal bozzetto presente in calce, la silhouette distintiva e filante di IONIQ 6 la fa da padrona. Ispirata al EV Prophecy Concept, la vettura sarà presentata come una Electrified Streamliner e sarà caratterizzata da linee pulite e semplici e forme aerodinamiche. Il produttore sottolinea anche che il design mostrato nel bozzetto riflette l’impegno dei designer di soddisfare le esigenze sia estetiche che funzionali dei clienti in un’epoca che sarà sempre più caratterizzata dalla mobilità elettrica.

Hyundai afferma che grazie all’Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, la IONIQ 6 offrirà un passo allungato mixato a design interni avanzati.

Nel corso dei prossimi mesi, attraverso i canali social ufficiali di Hyundai saranno diffusi ulteriori dettagli sulla vettura, che sarà rivelata integralmente all’interno della nuova Electrified Streamliner a fine mese. Già nelle prossime settimane, però, è lecito attendersi ulteriori informazioni e teaser.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli del caso: seguiremo da vicino la presentazione della nuova vettura dandovi conto delle specifiche.