Le Hyundai Ioniq 6 e Ioniq 7 saranno così? I render di NY Mammoth

Fulcro del futuro Hyundai è il brand Ioniq, strettamente legato all'elettrico nonché una boccata d'aria fresca per il linguaggio della casa sudcoreana. La nuova Ioniq 5, ordinabile anche in Italia, sta avendo un buon riscontro di pubblico. Hyundai ha inoltre annunciato due futuri modelli: Ioniq 6 e Ioniq 7.

Un'anteprima delle due vetture ci giunge da NY Mammoth, pseudonimo del designer Kyung Soo Kim. Partiamo dalla Ioniq 6, la più facile da immaginare, poiché già presentata sotto forma di concept: la Hyundai Prophecy del 2020. NY Mammoth ne mantiene le forme e i particolari gruppi ottici ma opta per un paraurti anteriore decisamente sportivo, con prese d'aria dal taglio deciso e splitter scuro. Come nella Ioniq 5 il colore di questa parte viene poi esteso alle minigonne, creando un contrasto grintoso. La berlina sarà contraddistinta da un'ampia autonomia e da prestazioni da vera sportiva, si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3-4 secondi.

La Ioniq 7, o meglio... l'idea di quel che sarà, è stata timidamente mostrata durante la presentazione del brand Ioniq. Sappiamo che è un grosso SUV, forse caratterizzato da gruppi ottici formati da una striscia LED che copre orizzontalmente tutto l'anteriore. Ad ora sono ipotesi, poiché la Ioniq 6 è cambiata un po' dall'anteprima di presentazione del modello alla più recente Prophecy. NY Mammoth immagina la Ioniq 7 come un SUV a sette posti abbastanza convenzionale, viene mantenuto lo stile dei gruppi ottici anteriori e l'enorme calandra. Il passaruota anteriore si spegne in una muscolatura che percorre tutta la fiancata. Il tetto è leggermente inclinato nella parte finale, per un aspetto simil-coupé, mentre il terzo montante si fonde visivamente con il lunotto posteriore. Come per la sorella berlina ci aspettiamo un'autonomia eccellente.

Cosa ne pensate dei render creati da NY Mammoth? Hyundai riuscirà a conquistare fette sempre maggiori di mercato con la nuova gamma Ioniq? (immagini NY Mammoth)