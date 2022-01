La nuova Hyundai IONIQ 6 è in giro per l'Europa con elementi camouflage

Hyundai è uno dei marchi automotive da tenere maggiormente d'occhio in questi anni di transizione, visto l'ottimo lavoro fatto con la piattaforma E-GMP e la IONIQ 5, prima vettura di una nuova generazione di veicoli elettrici. Famiglia che vedrà presto l'arrivo della berlina IONIQ 6.

Rispetto alla IONIQ 5, che è un crossover di dimensioni generose, abbiamo già anticipato che la IONIQ 6 rappresenta in tutto e per tutto una berlina tradizionale, un'auto che Hyundai sta testando su strade pubbliche in Europa proprio in questi giorni. Per ovvi motivi non sarà un modello esaltante come il concept Prophecy, del resto sappiamo come poi le leggi impongano determinati design ed elementi per i modelli di produzione, nonostante questo però non vediamo l'ora di scoprirlo nella sua forma finale.

A oggi è stato fotografato con meno camouflage rispetto al recente passato e non sappiamo quanto di questo design verrà poi confermato: rispetto alla IONIQ 5 notiamo infatti delle firme luminose meno marcate, con quelle pixelate che invece caratterizzano moltissimo il crossover. Non sappiamo neppure se ci sarà un baule anteriore e quanto sarà grande il bagagliaio posteriore; il tetto molto spiovente al posteriore inoltre potrebbe limitare la comodità dei passeggeri seduti sulla seconda fila, sono tutte cose che però scopriremo in seguito.

Quasi certamente avremo un lancio a metà 2022, con la IONIQ 6 che dovrebbe riuscire a offrire 77,4 kWh di energia rispetto all'attuale pack da 72,6 kWh. Per vedere altre foto spia vi rimandiamo al sito Motor1.com che le ha ottenute in esclusiva.