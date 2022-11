Hyundai IONIQ 6 First Edition è sold out in Europa in meno di 24 ore

La Hyundai IONIQ 6 si è presentata sul mercato con un look indubbiamente interessante e un prezzo aggressivo che la mette in buona luce rispetto ai modelli Tesla ad esempio, e la conferma di questi due punti arriva dai dati di vendita delle prime Hyundai Ioniq 6 destinate all’Europa, andate sold out in meno di 24 ore.

In particolare parliamo di 2.500 unità di Hyundai IONIQ 6 First Edition, di cui solo 1.000 sono state vendute in Germania, mentre le restanti andranno in Regno Unito, Francia, Norvegia e Olanda. Tutte e 2.500 le vetture sono state vendute entro le 24 ore dall’apertura dei pre-ordini, nell’allestimento First Edition che offre il powertrain migliore disponibile, dotato quindi di trazione integrale e batteria long range da 77.4 kWh che dovrebbe garantire fino a 614 km sulla IONIQ 6.

"Questo interesse straordinariamente alto e la domanda per IONIQ 6 First Edition sottolinea la leadership di Hyundai nella mobilità a emissioni zero. Con la sua silhouette aerodinamicamente scolpita, la lunga autonomia di guida e gli interni che elevano l'esperienza di mobilità elettrica per i clienti, IONIQ 6 ridefinisce ciò che un'auto dovrebbe essere. Siamo certi che i clienti europei saranno immediatamente attratti dalla nostra vettura”, ha affermato Ulrich Mechau, Vice Presidente delle delle vendite e dei servizi di Hyundai Motor Europe.

Ricordiamo infine che Hyundai IONIQ 6 verrà proposta in diverse versioni, con differenti tagli di potenza e capacità della batteria, con il modello base che parte da un prezzo di 66.400 euro.