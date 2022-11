La nuova Hyundai IONIQ 6 costa meno della Tesla Model Y: i prezzi italiani

Dopo averla vista dal vivo a Milano (primo contatto con la nuova Hyundai IONIQ 6), la nuova Hyundai IONIQ 6 si può finalmente ordinare in Italia. Scopriamo a che prezzo.

Le prevendite di nuova Hyundai IONIQ 6 partiranno in Italia da mercoledì 9 novembre sull'innovativa piattaforma Hyundai Click to Buy, dedicata proprio all'acquisto di vetture online. A partire dal 1 dicembre invece sarà possibile ordinare nuova IONIQ 6 anche in tutti gli showroom Hyundai. Da oggi 3 novembre e fino al prossimo 8 novembre inoltre la IONIQ 6 potrà già essere ordinata da chi nelle scorse settimane si è iscritto al programma Be The First, configurando la vettura sulla pagina dedicata.

Arriviamo così ai prezzi: nuova Hyundai IONIQ 6 parte da un prezzo bomba rispetto a ciò che offre, ovvero 47.550 euro con un allestimento già parecchio ricco. In totale abbiamo tre allestimenti disponibili, due pacchi batteria, trazione RWD oppure AWD. Con il programma Hyundai By Mobility inoltre IONIQ 6 Progress si può avere a rate mensili da 595,81 euro.

Ecco in dettaglio cosa offrono i tre livelli di allestimento.

Hyundai IONIQ 6 PROGRESS parte da 47.550 euro con batteria da 53 kWh, trazione posteriore e motore da 111 kW. La dotazione include, tra gli altri: fari LED MFR, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 18”, quadro strumenti ad alta definizione da 12.3” e sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3”, sistema Bluelink, retrocamera e connettività Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, caricatore di bordo da 11 kW, cavo di ricarica Modo 3, presa V2L interna, condizionamento della batteria e gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA) per numerosi sistemi di bordo. A questo, si aggiungono numerosi sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida della famiglia Hyundai SmartSense di serie, come Smart Cruise Control, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione Junction, Intelligent Speed Limit Assist, Rear Occupant Alert, Lane Following Assist e Highway Driving Assist.



Hyundai IONIQ 6 INNOVATION parte da 55.400 euro con batteria da 77,4 kWh e trazione posteriore con motore da 168 kW. Aggiunge i fari anteriori MATRIX LED, la pompa di calore e ulteriori dotazioni di sicurezza come Highway Driving Assist 2, Blind Spot Collision Assist, Rear Cross Collision Assist, e la funzione “incrocio perpendicolare al Forward Collision-Avoidance Assist. All’interno vengono integrati il Dual Color Ambient Lighting, che consente al conducente di modificare la percezione dell’abitacolo in base alle sue preferenze scegliendo tra uno spettro di 64 colori e 6 temi preselezionati, il caricatore wireless per gli smartphone e lo specchietto retrovisore elettrocromico.



Hyundai IONIQ 6 EVOLUTION parte da 58.950 euro. L'allestimento top di gamma è equipaggiato con batteria da 77,4 kWh e può essere abbinato alla trazione posteriore (168 kW) e a quella integrale AWD (239 kW). Accanto ai cerchi in lega da 20”, sull’allestimento EVOLUTION vengono aggiunti di serie: sedili in pelle – anteriori riscaldati e ventilati con regolazione elettrica e funzione relax, posteriori riscaldati – head-up display, BOSE Audio System, Active Sound Design e il volante con pixel LED. Sull’allestimento EVOLUTION viene inoltre completata la lista di sistemi Hyundai SmartSense con Surround View Camera, Remote Smart Parking, Parking Collision Assiste e Blind Spot View Monitor, e sono disponibili gli specchietti esterni digitali e il tetto panoramico apribile.