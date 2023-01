La Hyundai IONIQ 6 conquista Kevin Bacon nei nuovi spot

Statisticamente, il giovane pubblico è più attratto dalle auto elettriche rispetto a chi ha più di 60 anni, così però non sembra nei nuovi spot della Hyundai IONIQ 6 con un divertente Kevin Bacon.

Chi ha qualche anno sulle spalle e ha sempre guidato un’auto termica riserva più di un dubbio rispetto alla mobilità elettrica. Probabilmente anche Kevin Bacon, classe 1958 e prossimo a diventare un 65enne in splendida forma in questo 2023, ne aveva qualcuno, la scoperta della Hyundai IONIQ 6 ha però cambiato radicalmente il suo punto di vista e nei nuovi spot americani della vettura non fa altro che decantare le infinite possibilità dell’auto.

Il tutto di fronte a un’imbarazzata Sosie Bacon, la figlia trentenne del celebre attore americano, che negli spot mal sopporta l’incontenibile entusiasmo del genitore. Come dargli torto però: parliamo di un coefficiente aerodinamico di appena 0,22 cx, fino a 610 km di autonomia con una carica (nuova Hyundai IONIQ 6 fino a 610 km di autonomia), oltre 200 CV di potenza nella versione Single Motor che possono diventare 320 nella variante Dual Motor - con uno sprint 0-100 possibile in 5 secondi. Chi può biasimare l’attore? Per saperne di più sulla vettura: abbiamo visto la nuova Hyundai IONIQ 6 a Milano.