La nuova Hyundai IONIQ 6 avrà una versione wagon per sfidare Audi e Porsche?

Lo scorso 29 giugno Hyundai ha mostrato al mondo quella che sarà la IONIQ 6, la nuova berlina elettrica del marchio sud coreano. Al momento è l'unica versione ufficializzata dal marchio, qualcuno però ha già provato a immaginare "in digitale" come potrebbe essere una IONIQ 6 Station Wagon.

Con una IONIQ 6 Wagon totalmente elettrica, Hyundai potrebbe rispondere per le rime a Porsche e alla sua Taycan Cross Turismo che abbiamo guidato in Francia. Ovviamente un concept simile è pensato soprattutto per le famiglie, per quegli utenti che hanno bisogno di spazio extra senza rinunciare all'eleganza e all'aerodinamica, ricordiamo infatti che la nuova IONIQ 6 sarà la Hyundai con il coefficiente aerodinamico più basso dell'intera line-up sud coreana, appena 0,21 Cx.

Di recente inoltre è innegabile che le wagon stiano tornando di moda, lo conferma anche BMW che ha appena lanciato la sua nuova M3 Touring e nel 2025 potrebbe rilanciare con la M5 Touring. Certo queste ultime non sono certo elettriche, anzi, parliamo di motori V6 e V8 a benzina, a zero emissioni invece Audi si è fatta avanti con la nuova A6 Avant e-tron. Anche se la IONIQ 6 non è pensata per essere ad alte prestazioni, per ora almeno, ricordiamo che la piattaforma è la medesima della Kia EV6 GT, dunque possiamo immaginare una variante hi-end con badge Hyundai N - vettura che potrebbe competere senza grossi problemi con tutte le sportive elencate sopra. Anche in variante wagon, ovviamente...