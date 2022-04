Hyundai IONIQ 6 in arrivo sul mercato: cosa sappiamo a oggi?

La Hyundai IONIQ 6 sta per arrivare sul mercato: dopo la conferma della presentazione tra pochi mesi, giuntaci direttamente dal capo del design di Hyundai, SangYup Lee, diamo una rapida occhiata a tutte le informazioni note a oggi relativamente alla sedan 100% elettrica del produttore sudcoreano.

Ciò che sappiamo lato design, proprio grazie alle dichiarazioni di SangYup Lee, è che “l’auto sarà più alta a causa della piattaforma, il design massimizza lo spazio interno e ci sono netti miglioramenti sull’aerodinamica”. Ci sono quindi importanti novità che dovrebbero migliorare in toto l’esperienza di guida sia lato comfort, sia lato prestazioni. Il concept in sé lo trovate in copertina alla notizia ed è già noto per le sue forme futuristiche, perfette per un EV di ultima generazione.

Hyundai IONIQ 6 condividerà la piattaforma E-GMP con IONIQ 5 ma dovrebbe avere un doppio motore elettrico da 230 kW con batteria da 77,4 kWh che, proprio alla luce delle modifiche applicate lato aerodinamica, potrebbe offrire un’autonomia significativamente maggiore rispetto al SUV IONIQ 5 dotato delle medesime celle. Lato dimensioni, al momento si parla di 4.855 mm di lunghezza, 1.880 mm di larghezza e 1.495 mm in altezza, ma sono misure sempre soggette a cambiamenti.

Sugli interni, invece, non si conosce alcun dettaglio; tutto ciò che si sa è che Hyundai avrebbe optato per una riprogettazione di luci, paraurti e passaruota prima della produzione, ergo potrebbero esserci molte sorprese dietro l’angolo. Non ci resta quindi che attendere il debutto nei prossimi mesi per sapere tutti i dati ufficiali.

