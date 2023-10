Hyundai Ioniq 5 con il widebody: anche i possessori di elettriche sono 'maranza'?

La Hyundai Ioniq 5 widebody di Coga Bodykit è un esempio interessante di come il settore delle conversioni aftermarket possa prosperare, anche in un mercato sempre più orientato verso i veicoli elettrici. Questo veicolo è stato presentato all'Indonesian Modification Expo.

Questa vettura è stata sottoposta a importanti modifiche per ottenere un aspetto più aggressivo e sportivo, con estensioni dei parafanghi, minigonne laterali, canard aerodinamici, un'ala posteriore gigantesca e un nuovo paraurti posteriore con diffusore integrato. Recentemente vi abbiamo parlato anche della prossima versione "standard" della prossima Hyundai IONIQ 5.

Anche se non è chiaro se queste modifiche abbiano un impatto sulla deportanza o sull'efficienza aerodinamica del veicolo, è probabile che l'aggiunta di elementi aerodinamici possa influenzare l'autonomia della vettura, proprio come le modifiche aerodinamiche influenzano il consumo di carburante su veicoli tradizionali. Tuttavia, queste personalizzazioni dimostrano che il mercato delle modifiche post-vendita per veicoli elettrici è in crescita e che la fabbricazione della carrozzeria rimarrà una via importante per la personalizzazione dei veicoli, anche in un'era di elettrificazione.

Questo suggerisce che nel futuro, quando i veicoli elettrici saranno sempre più diffusi, ci saranno opportunità per i proprietari di personalizzare ed eseguire modifiche sui loro veicoli elettrici, proprio come accade per i veicoli tradizionali. Secondo Brian Silvestro la versioni sportiva di IONIQ 5 (IONIQ 5 N) è la miglior sportiva elettrica mai prodotta.