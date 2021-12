La Hyundai IONIQ 5 in Spider-Man: No Way Home, un'amichevole EV di quartiere

Benvenuto nel tuo amichevole showroom Hyundai di quartiere. È ciò che recita l'ultima pubblicità della società coreana, che ricorda come Hyundai e l'ultimo film Marvel Studios e Disney Spider-Man: No Way Home abbiano collaborato insieme.

Nella pellicola figura infatti l'ultima Hyundai IONIQ 5 (assieme alla TUCSON), da pochissimo disponibile nel nostro Paese e già una delle migliori elettriche che i vostri soldi possano acquistare in questo preciso momento - e lo diciamo anche perché abbiamo guidato sia la IONIQ 5 RWD che la IONIQ 5 AWD con oltre 300 CV di potenza. La nuova pubblicità vi fa scoprire anche le offerte dedicate alla IONIQ 5: si può avere da 42.250 euro in 36 rate, con mensilità da 349 euro grazie alla permuta o alla rottamazione.

L'anticipo chiesto da Hyundai è di 13.950 euro. Il Valore Futuro Garantito è pari a 21.480 euro con due anni di abbonamento IONITY Premium omaggio con Charge myHyundai (TAN 2,95% e TAEG 3,77%). La società vi invita a richiedere subito un test drive online, e noi ci accodiamo assolutamente; solo provando con mano una Hyundai elettrica si può capire come la società stia raccogliendo così tanti premi in giro per il mondo. Se non volete arrivare alla IONIQ 5, c'è sempre la KONA Electric 2021, una delle migliori auto guidate quest'anno, agile e divertente nella sua variante da oltre 200 CV. Per saperne di più sul film invece non perdete la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.