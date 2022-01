La nuova Hyundai IONIQ 5 secondo Sandy Munro: luci e ombre del crossover elettrico

Purtroppo non si tratta (ancora) di un teardown vero e proprio, speriamo vivamente però che l'ingegnere possa smontare l'elettrica coreana quanto prima - anche perché vorremmo conoscere i segreti della piattaforma E-GMP di Hyundai e Kia. L'ultimo video caricato sul canale Munro Live raccoglie semplicemente le prime impressioni sulla vettura di Munro stesso e Cory Steuben - che sembrano assolutamente positive. L'ingegnere ha apprezzato la manifattura dell'auto, anche se ha criticato la presenza di troppi pulsanti ridondanti - con Hyundai che potrebbe cogliere l'occasione per semplificare l'abitacolo e abbassare i costi. La parte più interessante del video arriva però verso la fine, quando Munro dà un'occhiata sotto al cofano della vettura. L'ingegnere ha trovato piccolo il baule anteriore offerto dalla IONIQ 5 e non solo, per conoscere tutto sull'opinione di Munro non vi resta che mandare in play il video.