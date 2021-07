La Hyundai Ioniq 5 sbarca in UK: arrivata la Silver Ray con quasi 4.000 auto

La Hyundai Ioniq 5 rappresenta una novità assoluta nel panorama automotive: un’elettrica 100% ingegnerizzata da zero, con una nuova piattaforma e un abitacolo pensato per offrire il massimo spazio possibile. Ebbene la vettura coreana è appena sbarcata per la prima volta nel Regno Unito.

A confermarlo è stata la stessa Hyundai, che ha pubblicato un mini video celebrativo. Secondo le informazioni rilasciate dalla compagnia, le prime Ioniq 5 arrivate in UK hanno viaggiato a bordo della nave Silver Ray, che ha percorso una tratta lunga 12.000 miglia nautiche. Nella stiva, tutte parcheggiate in modo preciso, più di 3.900 Ioniq 5, tutte pronte per la consegna ai clienti, nel Paese dunque il modello elettrico dovrebbe certamente risultare fra i più venduti nei mesi di agosto e settembre.

Con la Ioniq 5, Hyundai ha tutto il potenziale per vendere 10.000 unità al mese worldwide nell’imminente futuro. In Europa la Ioniq 5 arriva in due versioni (leggete qui per saperne di più), con batteria da 58,2 kWh e da 72,6 kWh, a trazione posteriore RWD oppure All-Wheel Drive. La variante con più autonomia è la Ioniq 5 RWD con batteria da 72,6 kWh, che può toccare i 483 km di range - e per questo motivo potrebbe essere la variante più venduta.

Ricordiamo che la vettura ha anche una ricarica di bordo velocissima, in grado di toccare i 350 kW a 800 V, presso le colonnine compatibili bastano dunque circa 15 minuti per andare dal 20 all’80%.