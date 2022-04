Hyundai Ioniq 5 sbanca i World Car Awards: eletta come World Car of The Year 2022

Di recente, la Kia EV6 è stata eletta Car of The Year 2022, e adesso la “cugina” con cui condivide la piattaforma, la Ioniq 5, si porta a casa il premio come World Car of The Year 2022, l’auto dell’anno a livello mondiale.

La rivoluzionaria auto di Hyundai però non si è accontentata del solo premio più importante, ma ha ricevuto anche altri due riconoscimenti, per un totale di tre vittorie in differenti categorie. Assieme alla Ioniq 5 (leggete la nostra prova su strada della Hyundai Ioniq 5), in lizza per il titolo di auto mondiale dell’anno c’erano Ford Mustang Mach-E e Kia EV6, che non sono riuscite ad impensierire la vettura coreana.

La Ioniq 5 è stata poi premiata come Miglior Auto Elettrica 2022, battendo Audi E-Tron GT e Mercedes Benz EQS, a cui si aggiunge il primo premio nella categoria World Car Design 2022, avendo la meglio nuovamente su Audi E-Tron GT e Kia EV6.

Queste le parole di Jaehoon Chang, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, orgoglioso dei titoli conquistati: “Siamo davvero onorati di ricevere questi prestigiosi premi, che riconoscono il talento e il duro lavoro di tutte le nostre persone e partner commerciali di Hyundai Motor Company. La Ioniq 5 rappresenta per noi un risultato fondamentale poiché siamo i pionieri di una nuova generazione di soluzioni di mobilità intelligente con le sue tecnologie innovative grazie alla piattaforma E-GMP, prestazioni eccezionali e un approccio dirompente al design e allo spazio”.

Successivamente ha aggiunto: "Il nostro veicolo elettrico rivoluzionario ha avuto un forte impatto su consumatori sempre più attenti all'ambiente ed esigenti in tutto il mondo e il suo successo supporta l'accelerazione dell'elettrificazione dell'industria automobilistica”.

Oltre allo strapotere mostrato dalla Ioniq 5, bisogna però annoverare la vittoria della Audi E-Tron GT come World Performance Car 2022, mentre Mercedes Benz EQS come World Luxury Car 2022. Il premio come World Urban Car 2022 è andato alla neonata Toyota Yaris Cross.