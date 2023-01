La Hyundai IONIQ 5 Robotaxi è uno spettacolo: eccola in azione a Las Vegas

Hyundai ha presentato in video il suo servizio robotaxi a guida autonoma, un filmato in cui la IONIQ 5, viaggiando da sola e senza conducente, si destreggia alla perfezione e in totale sicurezza nel traffico cittadino.

Hyundai introdurrà ufficialmente il suo servizio di robotaxi con la splendida IONIQ 5, auto per cui è in programma la versione da 660 CV, alla fine del 2023 a Las Vegas, poi in seguito a Los Angeles e quindi in altre città degli Stati Uniti. L'obiettivo dell'azienda sudcoreana è di applicare il taxi autonomo anche in altre nazioni, a cominciare da Singapore.

I modelli IONIQ 5 in questione sono stati equipaggiati con più di 30 sensori per la guida avanzata, e un sistema informatico all'avanguardia in modo da guidare anche nelle situazioni più complicate e imprevedibili. Le auto di Hyundai sonio state ad esempio addestrate per “fronteggiare” mezzi dalla forma particolare come le limousine, di cui Las Vegas è piena, ma anche i cartelloni pubblicitari e il comportamento insolito dei pedoni.

Nel filmato in questione, ad esempio, si vede proprio un passante che lascia cadere qualcosa per strada e la IONIQ 5 che riconosce l'evento e si blocca, evitando di schiacciare l'oggetto e al contempo di investire lo stesso pedone. L'auto elettrica sarà inoltre in grado di guidare in maniera impeccabile nei vialetti affollati degli hotel di Las Vegas e - soprattutto - individuare colui che ha richiesto il passaggio. Attualmente esiste già un servizio di robotaxi nella città del Nevada ed è quello di Motional, che insieme a Lyft ha dato vita a un sistema di trasporto delle persone che ha registrato più di 100.000 corse autonome in un anno.

Sui loro veicoli al momento vi sono comunque due operatori sui sedili anteriori che possono subentrare in caso di problemi, anche se l'obiettivo è quello di rimuovere la presenza umana. Staremo a vedere se Hyundai con i suoi robotaxi sarà in grado di fare meglio o meno, la cosa certa è che negli Stati Uniti il sistema di taxi autonomi è molto diffuso, emblematico è il caso di GM, che punta a espandersi ulteriormente nel corso del 2023.