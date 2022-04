Una Hyundai Ioniq 5 rifatta a nuovo con questo wrap Martini ispirato alla Lancia Delta

La creatività del mondo delle automative permette a diversi possessori consapevoli di customizzare la propria vettura in maniera originale. Un ex possessore della Hyundai Ioniq 5, infatti, ha provato a rimaneggiare gli interni e la livrea dell'auto ispirandosi ad una storica Lancia Delta.

La Ioniq 5 di Hyundai è un buon connubio tra potenza ed energia, tant'è che i colleghi di Carscoops.com l'hanno inserita tra le migliori auto elettriche del 2022 finora. Ad ogni modo, un ex possessore della vettura in questione ha qualche tempo fa customizzato l'auto applicandole una livrea ispirata alla storica Lancia Delta tinta Martini, con l'iconico logo sul cofano anteriore e sulle portiere ai lati.

Anche l'interno è stato rivisto: l'abitacolo è stato rivestito in pelle vegana nera, l'aggiunta di un volante a due razze e tanto altro che potete scorgere nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia. Purtroppo, il vecchio proprietario non si è goduto a lungo questa rivisitazione della Ioniq 5 dal momento che è stata rimessa in vendita ad un costo di circa 65mila dollari su Central Garage Glarus nonostante i suoi appena 500 km percorsi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa macchina di casa Huyndai dallo stile retrò ispirato alla Lancia Delta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.