La Hyundai IONIQ 5 ha i pannelli solari sul tetto: quanta ricarica recuperiamo col sole?

Una delle migliori novità di questo 2021 prende sicuramente il nome di Hyundai IONIQ 5, che noi abbiamo già provato in due versioni differenti. L'elettrica coreana è arrivata sul mercato piena zeppa di tecnologia, pannello solare sul tetto compreso. Quanta energia si recupera con il sole? Vale la pena spendere dei soldi extra?

Prova a rispondere a queste domande il nostro amico Matteo Valenza, YouTuber bresciano che ha testato proprio il tetto a energia solare della nuova Hyundai IONIQ 5 (qui invece la nostra prova della nuova Hyundai IONIQ 5 RWD, seguite questo secondo link se invece siete interessati alla prova della Hyundai IONIQ 5 AWD da 300 CV).

Matteo è andato semplicemente a lavoro e ha parcheggiato la sua IONIQ 5 al sole, là dove è rimasta per 6 ore finché poi non è tornato a casa. Ha insomma simulato una situazione abbastanza comune, di qualcuno che può lasciare l'auto al sole durante il giorno mentre è in ufficio. Ebbene i risultati sono stati molto interessanti, anche perché all'epoca del test drive neppure Hyundai stessa è riuscita a quantificare materialmente quanta energia avremmo recuperato con il sole.

Ebbene Matteo in quelle 6 ore di parcheggio al sole ha recuperato il 4% di autonomia, con l'auto lasciata al 73% e ritrovata al 77%. Non è molto, è vero, parliamo di pochi chilometri se guardiamo al singolo giorno, spalmando tale ricarica su tutto l'anno però abbiamo circa 2.000 km di ricarica gratis grazie al sole che splende. Di sicuro è un dato da prendere con le pinze, anche perché non sempre l'auto resta parcheggiata al sole e non tutti i giorni c'è un meteo perfetto, i pannelli solari installati da Hyundai però si confermano estremamente interessanti, anche perché vengono venduti in combo con la funzione V2L (ovvero il pacchetto Recharge, che sulla IONIQ 5 vale assolutamente la pena avere).

A proposito di V2L, sempre Matteo Valenza ha portato la IONIQ 5 in campeggio usandola come un grande Power Bank.