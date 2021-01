Ecco la Hyundai Ioniq 5 nascosta nelle foto teaser ufficiali

Nella giornata di ieri, 13 gennaio, Hyundai ha pubblicato sul web le prime foto teaser dell’attesa Ioniq 5, SUV Crossover elettrico che sarà svelato a febbraio. Ebbene abbiamo pensato di alzare l’illuminazione delle immagini, così da svelare meglio il design effettivo...

Dalle foto teaser si percepiva in maniera chiara soltanto il disegno dei fari, sia anteriori che posteriori, dalla forma squadrata e vagamente futuristica. Aumentando la luminosità dei file si vede come, nonostante un muso abbastanza ribassato, la Ioniq 5 si sviluppi completamente in altezza, da SUV Crossover a tutti gli effetti.

Ricordiamo che la nuova vettura sudcoreana vanta la piattaforma E-GMP sviluppata da Hyundai (Electric-Global Modular Platform) e punta molte delle sue carte sulla velocità di ricarica. Fare “il pieno” a un’auto elettrica infatti non è facile e veloce come con le controparti a benzina, grazie alla tecnologia a 800 V e la possibilità di ricaricare fino a 350 kW di potenza, la Ioniq 5 ricarica 100 km in appena cinque minuti, ovviamente nelle stazioni ad altissima capacità.

In 18 minuti si porta la batteria dal 10% all’80%, in pratica è la strada iniziata da Porsche con la sua Taycan, la prima vettura del mercato a supportare i 350 kW di potenza in ricarica - anche se la funzionalità non è stata ancora abilitata. Siamo dunque sempre più curiosi di vedere la Ioniq 5 dal vivo.