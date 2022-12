Hyundai Ioniq 5 N, suoni artificiali N Sound Plus per riprodurre gli scoppi

Prosegue lo sviluppo da parte di Hyundai della Ioniq 5 N, prima sportiva totalmente elettrica della nota casa automobilistica coreana. La nuova auto verrà messa in commercio nel 2023 e nelle scorse ore sono emerse nuove foto spia direttamente dai test su strada.

Dopo gli scatti di novembre della Hyundai Ioniq 5 N, emergono altre interessanti novità sulla nuova auto coreana che con la Kia EV6 GT condividerà lo stesso propulsore. A fare luce sulle stesse ci ha pensato Alberto Biermann, colui che viene considerato il padre della gamma N di casa Hyundai nonché consulente tecnico della stessa azienda sudcoreana. Spicca ad esempio un sistema di cambio artificiale denominato Virtual Grin Shift (VGN), che darà delle sensazioni molto simili a quelle che si provano con il cambio a doppia frizione presente sulla i30 N.

Lo stesso sarà attivabile attraverso uno specifico comando attraverso i paddle installati sul volante. Presente anche il sistema di suoni artificiali N Sound Plus, una soluzione che abbiamo visto anche sulla Fiat Abarth 500 elettrica e che regalerà al guidatore i classici “scoppiettii” che sono già presenti sulla N, soluzione che verrà poi implementata in futuro con dei successivi aggiornamenti over-the-air.

La Hyundai Ioniq 5 N si distinguerà anche per la modalità Drift grazie alla quale si potrà derapare con una potenza disponibile sul motore elettrico posteriore e si potrà modificare l'intensità della frenata rigenerativa, passando dal “morbido all'aggressivo” per recuperare più energia, a seconda del proprio stile di guida. Per quanto riguarda la potenza del motore elettrico, si tratta di un propulsore da circa 600 cavalli, di conseguenza la Ioniq 5 N sarà più potente di una i30 e nel contempo dell'EV6 GT.

Non sono da escludere velocità di punta importanti, forse superiori ai 260 chilometri all'ora, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe essere di poco più di tre secondi. Hyundai Ioniq 5 si candida come una delle supercar green più attese dell'imminente anno che verrà.