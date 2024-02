Hyundai IONIQ 5 N, è ordinabile in Italia l'elettrica da 650 CV: quanto costa?

La nuova Hyundai IONIQ 5 N è ora disponibile per il preordine in Italia. Finalmente anche nel nostro paese potremmo sperimentare la sportività elettrica targata Hyundai.

L'auto sarà proposta in un unico allestimento N Performance, caratterizzato da cerchi in alluminio forgiato da 21’’, pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, sospensioni a controllo elettronico, Electronic Limited Slip Differential (e-LSD), Prese d’aria attive, sedili Sportivi N rivestiti in misto pelle/stoffa e pedaliera in metallo. Funzionalità di praticità come la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), volante e sedili anteriori e posteriori riscaldati, specchietto interno digitale, climatizzatore automatico bi-zona, Head-up Display, specchietti retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, portellone posteriore elettrico e pompa di calore completeranno questa ricchissima offerta.

Il sistema multimediale di IONIQ 5 N comprende un Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 12.3” affiancato al Sistema di Navigazione Touchscreen da 12.3”, con connettività wireless, Apple CarPlay™, AndroidAuto™ e caricatore wireless per smartphone. Tra le caratteristiche software vi sono gli aggiornamenti OTA, servizi telematici Bluelink e connessione Bluetooth con riconoscimento vocale.

Dal punto di vista della sicurezza, IONIQ 5 N è equipaggiato con i più recenti sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense di serie, tra cui il sistema di mantenimento al centro della corsia, Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, Highway Driving Assist, il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, Parking Collision Avoidance Assist, Rear Side and Front, rilevatore dei punti ciechi, acustica surround e Remote Smart Parking Assist.

IONIQ% N sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Atlas White, Abyss Black Pearl e Performance Blue, Sotto il cofano, IONIQ 5 N è alimentata da una batteria da 84 kWh, che assicura un'autonomia WLTP di 488 km e può essere ricaricata dal 10 all'80% in circa 18 minuti.

La potenza complessiva di IONIQ 5 è di ben 478 kW / 650 CV e 740 Nm di coppia con la funzione N Grin Boost attivata. E' presente, inoltre, una struttura body-in-white migliorata e di assi di trasmissione rinforzati. IONIQ 5 N offre 3 funzionalità di guida, denominate: N Race, N Brake Regen e N Road Sense.

Venendo al prezzo, questo parte da di 76.900 euro, tuttavia è doveroso sottolineare che Hyundai IONIQ 5 N è attualmente un'opzione un'opzione unica sul mercato, che unisce le performace (strada o pista) al mondo dell'elettrico, in un veicolo sportivo, ma anche pratico.