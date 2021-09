La nuova Hyundai Ioniq 5 N fotografata al Nurburgring: si punta ai 600 CV elettrici

La Hyundai Ioniq 5 è senza dubbio alcuno una delle auto elettriche più interessanti del momento, per via del suo design innovativo ma anche per tutta la tecnologia che troviamo a bordo. Ebbene fra un po' sarà ancora più interessante grazie una variante N - qui immortalata dai fotografi-spia di Motor1.com al Nurburgring.

Una possibile variante N era già stata fotografata all'inizio del mese di settembre, questa volta però Hyundai ha rimosso la livrea camouflage e ha fatto girare la sua vettura senza più veli. Rispetto alla Ioniq 5 standard notiamo come l'assetto del crossover sia stato clamorosamente ribassato, segno che con molta probabilità gli ingegneri hanno rivisto le sospensioni per rendere più rigide e adatte a una guida sportiva (del resto Hyundai sa benissimo come creare auto da pista, lo abbiamo visto con i20 N e i30 N fra le curve di Monza).

Hyundai non ha svelato nulla in merito al propulsore utilizzato sulla Ioniq 5 N, possiamo però carpire qualche dettaglio dalla cugina Kia EV6, con cui la Ioniq 5 condivide la piattaforma. La EV6 ha una variante GT da ben 576 CV/430 kW, inoltre la E-GMP Platform è perfettamente capace di gestire fino a 600 CV/447 kW, dunque potremmo aspettarci una potenza di output generale attorno a queste cifre.

Arrivata al Nurburgring all'inizio di questo mese, la Ioniq 5 N potrebbe essere presentata da Hyundai all'inizio del prossimo anno, non ne vediamo l'ora.