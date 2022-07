Hyundai Ioniq 5 N avvistata al Nurburgring: sembra una bandiera a scacchi su quattro ruote

La Hyundai Ioniq 5 a breve riceverà una versione più sportiva, quella contraddistinta dalla lettera N, e già più volte è stata adocchiata tra le colline del Nurburgring durante gli ormai canonici test pre-produzione. Grazie a CarSpyMedia possiamo però vederla in azione tra i cordoli del Green Hell, in attesa di scoprire le sue specifiche.

Essendo elettrica non emette suono ed è impossibile immaginare quali modifiche si possano celare in termini motoristici (il video della hypercar da Le Mans di Ferrari suggerisce la presenza di un V6 sotto al cofano), ma intanto ci permette di notare alcuni dettagli che caratterizzeranno la Ioniq 5 più pepata della gamma.

In termini estetici non sembrano esserci modifiche evidenti o allargamenti, quel che salta all’occhio è però l’apertura della parte inferiore del paraurti anteriore, che solitamente è chiusa. Potrebbe essere una presa d’aria utile a raffreddare il powertrain elettrico che di sicuro avrà una potenza maggiore rispetto a quanto visto finora.

Inoltre si notano dei cerchioni più aggressivi gommati con pneumatici dalla mescola più sportiva, dal momento che sarà una declinazione orientata alla prestazione piuttosto che all’efficienza. Infine non è scontato pensare che anche il comparto sospensioni sia stato rivisto radicalmente, per ridurre il rollio e rendere la guida più dinamica, a fronte di una riduzione del comfort di marcia.

Ricordiamo che la Ioniq 5 condivide la piattaforma con la Kia EV6 nominata Car Of The Year 2022, e quindi si pensa che la Ioniq 5 N possa avere una potenza analoga a quella offerta dalla EV6 GT, che offre 585 CV. Purtroppo non ci sono ancora dati ufficiali: per quelli dovremo aspettare il 15 luglio, quando la casa coreana dovrebbe svelare nuove informazioni a riguardo.