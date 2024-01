Hyundai IONIQ 5 N, auto elettrica record: solo due secondi più lenta della BMW M2 CS

A quanto pare l'elettrico non è così noioso come sembra, o come alcuni pensano sia... La dimostrazione pratica ce la offre la nuova Hyundai IONIQ 5 N, la prima elettrica della sezione sportiva del brand coreano che ultimamente ha chiuso un giro del Nürburgring con un tempo letteralmente folle.

È stato Christian Gebhardt di Sport Auto a portare il crossover EV sulla pista tedesca, una prova ai limiti dell'eroico che è stata filmata e poi pubblicata su YouTube. Comunque sia, tornando alla prestazione dell'elettrica a ruote alte, la nuova Hyundai IONIQ 5 N da 650 CV di potenza elettrica è riuscita a completare il proprio percorso quando il cronometro segnava appena 7 minuti e 45,59 secondi. Numeri che, se comparati con un'altra prova, non possono far altro che sorprendere...

Il riferimento è alla prova della BMW M2 CS, portata al Nürburgring nel 2020 sempre da Gebhardt; l'auto aveva tagliato il traguardo dopo soli 7 minuti e 42,99 secondi. Dunque quest'ultima vettura è più veloce del crossover coreano, certo, ma solo di solo 2,6 secondi, il che è sensazionale.

Già, perché in questo caso stiamo facendo la comparazione tra un crossover elettrico e una coupé sportiva a trazione posteriore. Dunque, solamente la differenza di dimensioni (e di peso) tra le due auto prese qui in considerazione dovrebbe far comprendere la grandezza della prova della vettura del brand di Seul. Ah, sul rettilineo la IONIQ 5 N è riuscita a raggiungere una velocità di 262 km/h.

Comunque sia Motor1.com, la testata online che ha rilanciato la notizia, ha parlato anche delle differenze tra le due prove. Cioè il crossover sportivo full-electric era equipaggiato con pneumatici Pirelli P Zero Corsa, mentre la coupé tedesca con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Inoltre parla anche del futuro di questi modelli e delle loro Case produttrici, anche se adesso molta attenzione è tutta sulla Hyundai NPX1, una IONIQ 5 N con gli steroidi.