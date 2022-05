Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 richiamate per un problema al meccanisco di parcheggio

Hyundai Motor America e Kia Motors America hanno ufficializzato un richiamo per i rispettivi modelli Ioniq 5 ed EV 6 per un problema software che causerebbe il malfunzionamento del meccanismo di parcheggio dell’auto, quando si inserisce la “marcia” P dedicata appunto alla sosta.

A quanto pare l’errore interessa l’SCU (Shifter Control Unit), che di sua sponte andrebbe a disinnescare il sistema, lasciando l’auto pericolosamente libera di muoversi qualora si trovasse senza freno a mano, e proprio per questo motivo entrambi i costruttori consigliano di attivare sempre l’EPB (Electronic Parking Brake) delle vetture (a proposito, qui trovate la nostra prova su strada della Hyundai Ioniq 5 da 300 CV).

Quanto segue è la descrizione del problema che è possibile trovare all’interno del richiamo: “Il sistema shift-by-wire nei veicoli in questione contiene un'unità di controllo del cambio e un attuatore elettronico del nottolino di parcheggio. Si può quindi verificare una fluttuazione di tensione con il veicolo spento e in posizione di parcheggio, che potrebbe influire sul segnale di comando dalla SCU all'attuatore di parcheggio, con conseguente disinnesto momentaneo del nottolino di parcheggio che lascerebbe il veicolo libero di muoversi”.

Il richiamo al momento sembra limitato alle sole vetture presenti oltreoceano, ma non è scontato pensare che tale problema di software possa verificarsi anche a livello globale. I modello colpiti sarebbero quelli prodotti tra l’8 aprile 2022 e il 3 maggio 2022, e sia Hyundai che Kia (ricordiamo che la Kia EV6 è stata eletta Car Of The Year 2022) sono pronte ad aggiornare il software dei due modelli in questione così da risolvere il problema. Tutti i modelli successivi alle date riportate sopra saranno invece già aggiornati.