La Hyundai IONIQ 5 potrebbe guadagnare una batteria ancora più grossa

Hyundai ha lanciato la sua IONIQ 5 già da alcuni mesi (ecco come provare la IONIQ 5 in Italia), e di sicuro il crossover elettrico ha stupito il pubblico con specifiche tecniche niente male unite ad un'autonomia eccellente e una qualità costruttiva forse inattesa.

Adesso però la casa automobilistica sudcoreana starebbe pensando di incrementare ulteriormente il range tramite l'introduzione di un pacco batterie più grosso. Un recente report fa infatti sapere che la Ioniq 5 aggiornata potrebbe sfruttare almeno 32 moduli da 2,4 kWh a differenza dei 30 moduli sfruttati per la commercializzazione del veicolo in Europa e Asia.

Questa eventuale azione poterebbe la capacità totale del pacco batteria da 72,6 kWh a 77,4 kWh. A ogni modo non sembra affatto una ipotesi azzardata, in quanto la attuale Kia EV6, che si basa sulla medesima piattaforma E-GMP della IONIQ 5, monta proprio una batteria da 77,4 kWh.



Nel frattempo il portale coreano ET News afferma che l'unità ampliata consentirà alla IONIQ 5 in vendita in Corea del Sud di passare dagli attuali 423 chilometri di range ai successivi 480-490 chilometri stimati. Si tratta davvero di uno scarto niente male, soprattutto se consideriamo il fatto che alcuni competitor non riescono a ottenere numeri superiori pur sfruttando batterie sensibilmente più grandi.



Un altro elemento da non sottovalutare è quello relativo ad importanti aggiornamenti circa l'infotainment e l'assistenza alla guida, ma riguardo la maggiore capacità della batteria risulterebbe fantastica l'introduzione della funzionalità V2G, la quale consentirebbe ai proprietari della EV di utilizzare l'energia stipata nella macchina immettendola nella rete con un processo inverso a quello ordinario.



In ultimo, giusto per restare in tema, vogliamo rimandarvi ad un interessante test svolto da Matteo Valenza. In molti sapranno che la vettura gode di pannelli solari sul tettuccio: ecco come funzionano i fotovoltaici della IONIQ 5.