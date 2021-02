Hyundai Ioniq 5: gli europei non vedono l'ora di poterla acquistare

Alcuni giorni fa abbiamo illustrato alcune delle funzionalità più apprezzabili dell'imminente Hyundai Ioniq 5. La piccola vettura elettrica della casa automobilistica coreana promette di portare in dote tecnologie avveniristiche, e la richiesta degli automobilisti pare essere sempre più alta.

Quest'ultima affermazione è scontata per i consumatori della Corea del Sud ma sembra che pure i cittadini europei non vedano l'ora di poter acquistare la versatile BEV. In base ai dati ufficiali, appena condivisi dalla casa, la Ioniq 5 avrebbe registrato 236.000 interessamenti tra il 23 e il 26 di febbraio.

"L'anteprima mondiale della Hyundai IONIQ 5 è stata succeduta dalla più alta richiesta mai registrata per qualunque nuova vettura da parte dei clienti europei." La dichiarazione è poi proseguita in questo modo:"Presentata attraverso un'anteprima virtuale globale, la IONIQ 5 ha generato rapidamente un traffico elevato sul sito web e un interessamento social da parte dei consumatori in Europa, più di qualunque altra registrazione effettuata da Hyundai per un evento simile, incluso il lancio del nuovo e popolare SUV Tucson del 2020."

Da far notare anche il fatto che la Ioniq 5 Project 45, limitata a 3.000 unità disponibili, ha ricevuto preordini nettamente superiori a quelli previsti in appena 24 ore dall'apertura degli stessi: si rumoreggia che le richieste effettive siano state più di 9.000.



In base alle vendite recenti e all'attenzione del pubblico verso le nuove alimentazioni, pare che gli automobilisti cerchino nelle vettura a batteria la loro futura auto personale, ma per quanto concerne le consegne della Hyundai Ioniq 5 gli europei dovranno attendere il secondo trimestre di quest'anno.



In ultimo vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi al primo teaser del crossover compatto Hyundai Bayon: la casa automobilistica della Corea del Sud si è certamente messa sul sentiero dell'elettrificazione, ma al contempo non ha intenzione di accantonare repentinamente le attuali tecnologie.