La Hyundai Ioniq 5 diventa ancora più economica: costa meno delle concorrenti

Hyundai ha appena confermato l'arrivo sul mercato statunitense di una Ioniq 5 più economica. La nuova variante, con pacco batteria da 58,2 kWh invece della solita unità da 77,4 kWh, arriverà nella primavera del 2022 ad un prezzo estremamente concorrenziale.

Di recente la Environmental Protection Agency, meglio nota come EPA, ha già testato la vettura coreana appurando un range per singola carica pari a 354 chilometri. Il dato è davvero niente male considerando la severità del test a stelle e strisce (la Mercedes-Benz EQS ha un range superiore a quello dichiarato), il quale si avvicina molto ai dati raccolti nel mondo reale.

A ogni modo questa nuova Ioniq 5 si muoverà tramite un sinolo motore elettrico da 125 kW di potenza (170 CV) che provvederà a muovere le sole ruote posteriori, ma è piuttosto importante sottolineare il prezzo di 39.700 dollari (35.300 euro), che permette al crossover elettrico di posizionarsi al di sotto della concorrenza e di stuzzicare i consumatori, che in molti Paesi possono anche sfruttare sostanziosi incentivi per portare l'esborso totale sotto i 30.000 euro.

Al momento non sappiamo se la Hyundai Ioniq 5 da 58,2 kWh arriverà sul suolo europeo, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero arrivare succulente novità in tal senso. Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci di corridoio su una possibile Ioniq 5 con pacco batteria enorme: se la direzione del rimpicciolimento è già stata intrapresa, manca solo un'altra strada da percorrere.