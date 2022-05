La Hyundai IONIQ 5 senza conducente vi consegna a casa il cibo di Uber Eats

Circa un anno fa vi abbiamo presentato, sotto forma di prototipo, una Hyundai IONIQ 5 Robotaxi dotata di Guida Autonoma di alto livello, senza conducente. Da allora quel prototipo ne ha fatta di strada e oggi è pronto per portarvi a casa il cibo di Uber Eats.

La IONIQ 5 di serie, lo sappiamo, non ha fatto altro che raccogliere premi in tutto il mondo nell'ultimo anno. Noi stessi l'abbiamo provata in tutte le salse, per saperne di più vi rimandiamo agli articoli Hyundai IONIQ 5 da 300 CV alla prova e Proviamo la Hyundai IONIQ 5 RWD da 217 CV. Ora però per la vettura coreana si apre un nuovo capitolo della sua storia, particolarmente curioso e tecnologico. A Santa Monica, in California, una IONIQ 5 creata in collaborazione da Motional e Uber è pronta per consegnare cibo senza conducente grazie a Uber Eats.

È la prima volta che Uber Eats fornisce un servizio simile, consegne a domicilio con auto autonome - anche se possiamo facilmente immaginare come questo sarà il futuro. L'esperimento sarà fondamentale per Motional e Uber per raccogliere dati sul campo e ricevere dagli utenti dei preziosi feedback, l'idea alla base infatti è di creare terreno fertile per nuove collaborazioni, portando la guida autonoma anche in altri ambiti.

Ma come funziona esattamente il servizio? I clienti che partecipano all'esperimento ricevono una notifica all'arrivo della IONIQ 5 a guida autonoma. A questo punto non devono fare altro che incontrare l'auto al punto designato, sbloccare le portiere con l'app di Uber Eats e recuperare il cibo sistemato in uno speciale compartimento sulla seconda fila di sedili. Grazie a questo servizio la guida autonoma senza alcun conducente potrà toccare altri ambiti, nel frattempo immaginate un servizio simile in Italia, fra traffico congestionato e consegne in doppia o tripla fila?