La Hyundai Ioniq 5 può persino caricare i camper: ecco come

Con la presentazione della Hyundai Ioniq 5 il produttore sudcoreano ha dimostrato tutte le sue capacità nell'ambito dello sviluppo dei veicoli elettrici: la vettura ha un bel design, un'ottima autonomia, performance di livello e una qualità costruttiva quasi impareggiata tra le EV.

Grazie ad un recente video di Asian Petrolhead, visibile in testa alla pagina, abbiamo però scoperto che la Ioniq 5 ha un altro asso nella manica: può inviare energia ai camper attraverso la carica bidirezionale. Non si tratta di una tecnologia mai vista prima, poiché in occasione del reveal del Ford F-150 Lightning si parlò di come il pickup potesse alimentare persino una intera abitazione. Tesla poi sta mettendo a punto una centrale elettrica virtuale costituita dai Powerwall casalinghi di tutti i suoi clienti.

Fino ad ora però non avevamo mai visto una vettura elettrica mentre alimentava un altro veicolo, e la Ioniq 5 di Asian Petrolhead ci ha quindi chiarito il funzionamento del sistema vehicle-to-load. In questo caso la vicenda è stata resa semplice dal fatto che il camper è anch'esso di costruzione Hyundai (è il Porest), ed è pertanto in grado di ricevere corrente dalla Ioniq 5 fino ad una potenza di 3,6 kW. Se non dovessero esserci problematiche nascoste saremmo davanti ad una soluzione fantastica per chi ama viaggiare.



Nel caso in cui voleste saperne di più e masticaste un po' di inglese vi consiglieremmo di guardare per intero il video in alto, ma in chiusura ci teniamo a rimandarvi ad un precedente video di Asian Petrolhead, in cui confrontava la Hyundai Ioniq 5 con la Tesla Model 3. Da parte nostra abbiamo già avuto modo di "degustare" la EV coreana: ecco il nostro speciale nel merito.