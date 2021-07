La Hyundai Ioniq 5 ha un bagagliaio impressionante

La nuovissima Hyundai Ioniq 5 è l'ultimo ritrovato tecnologico della casa automobilistica coreana: la vettura elettrica non soltanto mette in campo specifiche tecniche di prima fascia, ma anche una qualità costruttiva considerevole e un design sicuramente distintivo.

A quanto pare i pregi della EV non si fermano qui poiché Bjorn Nyland, noto gestore dell'omonimo canale YouTube, ha appena dimostrato che il suo vano di carico posteriore è sorprendentemente spazioso: l'uomo è riuscito a caricarvi ben 11 casse di banane, per cui si posiziona al secondo posto tra le elettriche in questa particolare classifica.

Tra le altre cose Nyland ha segnalato che basta ribaltare i sedili posteriori per caricare ben 25 casse del saporito frutto esotico, e dopo aver eseguito il test con numerosissimi modelli sappiamo che la silenziosa Hyundai viene superata soltanto dalla Tesla Model X a 5 sedili (27 casse) e batte facilmente anche la grossa Audi Q4 e-tron, per non parlare della Tesla Model S, della Mercedes-Benz EQC o della Volkswagen ID.3. In fondo alla pagina potrete trovare la classifica completa la quale, come dicevamo in apertura, incluse soltanto esemplari a zero emissioni.

A proposito di Ioniq 5 vogliamo avviarci a chiudere menzionando una feature potenzialmente eccezionale per i possessori di camper: la vettura può caricarli utilizzando l'energia presente nel pacco batterie tramite la tecnologia V2L. Nel caso in cui voleste approfondire la conoscenza della EV vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recente prova.