La Hyundai Ioniq 5 autonoma ha superato l'esame di guida: la prima patente di un 'robot'

Nel tentativo di rafforzare la fiducia della popolazione riguardo la guida autonoma, Hyundai ha testato la sua Ioniq 5 a guida autonoma a Las Vegas. L'auto è stata sottoposta a un rigoroso esame di guida, simile a quello richiesto agli esseri umani per ottenere la patente.

L'opinione pubblica statunitense mostra una notevole diffidenza nei confronti dei veicoli autonomi, con il 66% degli americani che nutrono paura verso questa tecnologia, con un buon il 25% che manifesta incertezza riguardo alla sua affidabilità. Solo il 9% si dichiara fiducioso nei confronti dei robotaxi.

Per sensibilizzare l'affidabilità di questa tecnologia, Hiunday ha invitato un esaminatore del Department of Motor Vehicles del Nevada a sedersi sul sedile del passeggero di questa Ionic 5 a guida autonoma, valutando aspetti come la durata delle fermate e la capacità di cambiare corsia. Sebbene fosse una mossa pubblicitaria, Hyundai ha scelto un collaudatore stradale con elevati standard professionali per questo test. Il nome dell'esaminatore è Kandice Jones, la quale ha una certa reputazione per la sua severità: solo il 16% dei suoi studenti passa l'esame di guida.

Ma come è andata? Jones sostiene di essere rimasta impressionata da questa Ionic 5, e che avrebbe superato agevolmente il test di guida. Anche se questo non ha niente di ufficiale a livello di certificazioni, questa mossa ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli scettici nei confronti dei taxi a guida autonoma.

Negli ultimi anni, la reputazione della tecnologia autonoma è stata compromessa da vari problemi, inclusi i difetti nei sistemi di assistenza alla guida di livello 2 come il pilota automatico di Tesla e le difficoltà riscontrate dall'azienda Cruise che è stata costretta a ridimensionare la sua flotta di taxi autonomi a San Francisco. La Ioniq 5 Robotaxi di Hyundai è stata sviluppata in collaborazione con l'azienda Motional e, oltre a qesta prova di guida a Las Vegas le due aziende hanno condotto vari test su strade pubbliche anche in Nevada e in California.

Hyundai IONIQ 5 N (la versione supersportiva) è finalmente disponibile per il preordine anche in Italia. Con una potenza complessiva di ben 478 kW / 650 CV e 740 Nm di coppia, Ionic 5 N vanta delle migliorie tecniche degne di nota. Tra queste spiccano i cerchi in alluminio forgiato da 21’’ con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, le sospensioni a controllo elettronico, l'Electronic Limited Slip Differential (e-LSD), le Prese d’aria attive, i sedili Sportivi N rivestiti in misto pelle/stoffa e la pedaliera in metallo. Prezzo? 76.900 euro.

