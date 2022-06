Sulla Hyundai IONIQ 5 arrivano finalmente gli aggiornamenti OTA in stile Tesla

Le auto di nuova generazione sono sempre più simili a grandi smartphone su ruote, capaci di aggiornarsi over-the-air. Ebbene anche la nuova Hyundai IONIQ 5 è ora in grado di ricevere nuovi aggiornamenti infotainment via OTA Se un tempo era necessario recarsi fisicamente in officina per aggiornare il proprio sistema di bordo, oggi gli update sono molto più semplici e disponibili via etere. La funzione di aggiornamento OTA arriva ora a bordo di tutte le IONIQ 5 commercializzate sino a oggi: è la prima Hyundai a offrire questa funzionalità in Europa. Gli utenti potranno scegliere il momento migliore per lanciare l'aggiornamento sul veicolo, inoltre costanti update garantiranno anche una maggiore sicurezza. I clienti IONIQ 5 avranno a disposizione anche mappe sempre aggiornate e nuove funzioni di infotainment che la casa coreana aggiungerà con il passare del tempo. Certo per rendere le IONIQ 5 pronte a ricevere gli aggiornamenti OTA è necessario recarsi per un'ultima volta in officina, dove il software verrà aggiornato manualmente tramite chiavetta USB (con software di base minimo 220211, scaricabile dal sito web Hyundai Navigation Update). Una volta fatta questa operazione, il sistema scaricherà e installerà automaticamente il nuovo software ogni volta che sarà disponibile un aggiornamento, con il cliente che riceverà una notifica tramite l'app Bluelink. Hyundai ha promesso due aggiornamenti OTA all'anno, il primo sarà disponibile a partire dall'estate 2022, il secondo nella seconda metà del 2022. Se volete saperne di più sulla Hyundai IONIQ 5, vi ricordiamo che l'abbiamo guidata in versione RWD (proviamo la Hyundai IONIQ 5 RWD) che AWD da 300 CV (Hyundai IONIQ 5 da 300 CV alla prova).