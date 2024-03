La Hyundai IONIQ 5 si aggiorna al 2024, fra le novità anche una batteria più grande

Arrivata in Italia nel 2021, la Hyundai IONIQ 5 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il marchio sudcoreano, che ha presentato un’elettrica ingegnerizzata da zero con una piattaforma ad hoc. Ora per la IONIQ 5 è tempo di restyling: ecco cosa ci aspetta.

Hyundai Italia ha presentato quello che sarà l’aggiornamento 2024 della IONIQ 5. Un restyling particolarmente atteso che porta con sé una batteria di dimensioni maggiori: dai classici 77,4 kWh si sale infatti a 84,0 kWh, dato che ovviamente si traduce in una maggiore autonomia. Hyundai ha riveduto e corretto anche i paraurti, con la vettura che ora è lunga 4.655 mm (+20 mm) e larga 1.890 mm, con un’altezza di 1.605 mm e un passo da 3 metri che rimane invariato.

Hyundai ha migliorato anche l’aerodinamica del veicolo, che ora vanta nuovi cerchi aerodinamici e uno spoiler posteriore esteso di 50 mm. All’interno ci sembra che la vettura strizzi l’occhio alla sorella IONIQ 6, arrivata sul mercato successivamente, con tasti fisici che si aggiungono sulla console centrale per permettervi di accedere più facilmente a diverse funzioni - pensiamo al parcheggio assistito, al riscaldamento dei sedili e altro. Hyundai ha anche spostato il pad per la ricarica wireless dello smartphone, portandolo sulla parte alta del tunnel centrale.

È stato migliorato anche il sistema di infotainment, con la nuova generazione che prende il nome di connected car Navigation Cockpit (ccNC) - che sarà possibile aggiornare anche OTA. Fra gli assistenti di guida si aggiungono Hands-On Detection (HOD) per lo sterzo, il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e il Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-F/S/R). Abbiamo dunque a che fare con una IONIQ 5 ancora più sicura. Ascoltando i feedback degli utenti, Hyundai ha aggiunto anche il Front-Lighting System (IFS), un sistema Digital Key di seconda generazione, il Built-In Cam 2 e la possibilità di abbattere la seconda fila di sedili da remoto.

Grande novità anche l’allestimento sportivo N Line, che pesca elementi visivi dalla recente Hyundai IONIQ 5 N, appena arrivata in Italia. Il modello di nuova generazione arriverà tra le mani degli utenti coreani già nel mese di marzo 2024, nei mesi successivi invece arriverà anche su altri mercati.