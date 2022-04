Hyundai IONIQ 5 2023 in Europa avrà batterie più grandi, c'è la conferma

Dopo la vittoria del premio World Car of The Year 2022, oltre a quella di Miglior Auto Elettrica 2022 e World Car Design 2022, la Hyundai IONIQ 5 si prepara a ottenere una nuova versione nel 2023 che, stando a recenti conferme dell’azienda, avrà una batteria più capiente sul mercato europeo.

Le dichiarazioni del produttore sudcoreano sono state riprese dai colleghi di Motor1 e parlano chiaramente di un pacco batteria opzionale da 77,4 kWh in arrivo per sostituire la precedente batteria da 72,6 kWh e unirsi alla più piccola da 58 kWh che diventerà opzione base. Con l’aumento della capacità cambierà anche la potenza, per un aumento di 11 cavalli, e l’autonomia certificata a 507 chilometri con singola carica.

Altro aggiornamento importante per la IONIQ 5 2023 in Europa sarà anche il nuovo sistema di adattamento della temperatura della batteria per supportare una ricarica in condizioni ottimali durante i viaggi. In altre parole, a seconda delle condizioni climatiche l’automobile si preparerà automaticamente al raggiungimento di uno stato di carica e di una stazione di ricarica nelle condizioni migliori, cosicché la batteria si mantenga al sicuro.

Infine, altra novità consisterà nell’aggiunta di uno specchietto centrale con feed video, grazie a una fotocamera montata sul piccolo spoiler posteriore; oltre allo specchietto digitale centrale, però, la Hyundai IONIQ 5 2023 otterrà per la prima volta in Europa gli specchietti laterali digitali. Insomma, le funzionalità inedite in arrivo sono davvero molte e non vediamo l’ora di vederle implementate.

Nel frattempo, godiamoci la intrigante vista di una Hyundai IONIQ 5 con wrap Martini.