La Hyundai IONIQ 5 2022 è sicurissima: livello Top Safety Pick+ per la IIHS

Presentata all'inizio del 2021, la Hyundai IONIQ 5 in un anno e mezzo ha vinto quasi tutto ciò che poteva vincere assieme alla Kia EV6, il marchio sud coreano inoltre l'ha aggiornata nel 2022 con una batteria più grande e specchi digitali (le novità della Hyundai IONIQ 5 2022). Anche in fatto di sicurezza però c'è stato un salto non indifferente.

Le Hyundai IONIQ 5 costruite dopo dicembre 2021 hanno guadagnato il livello di Top Safety Pick+ della IIHS americana, conseguendo ottime valutazioni in ogni singola categoria. Senz'altro la più importante, quella relativa alla resistenza agli urti (ovvero il modo in cui la vettura si deforma a seguito di un impatto) ha fatto registrare risultati eccezionali, i più alti previsti dalla IIHS.

Oltre ad aver guadagnato punteggi altissimi nei crash test frontali e laterali, la IONIQ 5 ha anche ottenuto un ottimo punteggio per quanto riguarda la resistenza del tetto. Dopo un impatto frontale, lo spazio riservato al conducente è rimasto pressoché intatto, con gli airbag frontali e laterali che hanno lavorato perfettamente per proteggere la testa del manichino. Il rischio di lesione è molto basso anche per quanto riguarda le gambe e i piedi.

Guardando ai sistemi di sicurezza attiva, la IONIQ 5 è riuscita a evitare una collisione con un pedone a 20 km/h e 40 km/h. Nuovi grandi obiettivi raggiunti dal crossover sud coreano, dunque, che comunque nelle settimane passate ha subito un richiamo della IONIQ 5 a causa di un problema al meccanismo di parcheggio. Per Hyundai si tratta di una vettura di nuova generazione e inconvenienti simili possono capitare, non ditelo ad esempio a Toyota, che ha dovuto richiamare la bZ4X elettrica a poche settimane dal debutto.