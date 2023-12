Hyundai IONIQ 2, ecco come sarà l'auto elettrica low cost da 20mila euro

Come vi ricordiamo spesso e volentieri, a partire dall'anno che verrà il mercato delle auto elettriche sarà letteralmente invaso da city car low cost. L'esempio più lampante è rappresentato dalla nuova Fiat Panda B-SUV, che sarà più robusta ma comunque low cost.

Spazio poi alla nuova Renault Twingo, che uscirà nel 2026, senza dimenticarsi delle R4 ed R5, sempre in casa Renault, oltre a possibili nuovi arrivi in casa Peugeot. Anche Hyundai è al lavoro su una vettura a batteria dal costo non esorbitante, precisamente la IONIQ 2.

L'azienda coreana è una di quelle che meglio si sta comportando sul mercato delle elettriche, alla luce dell'ottimo riscontro di critica e pubblico. Anche per via di tale successo la gamma IONIQ si espanderà ulteriormente nei prossimi anni, e a metà dell'anno scorso il responsabile marketing di Hyundai Motor Europe, Andreas-Christoph Hofmann, ha appunto spiegato che l'azienda fosse al lavoro su un nuovo veicolo elettrico con un prezzo di partenza da circa 20mila euro.

Al momento non ci sono info ufficiali ma sappiamo che sarà prodotto sulla piattaforma EV di seconda generazione nota come Architettura Modulare Integrata (IMA). Si tratta di una piattaforma che andrà a sostituire l'attuale Electric-Global Module Platform (E-GMP), utilizzata per realizzare le IONIQ 5, IONIQ 6, Kia EV6 e Genesis GV60, e sfornerà ben 13 nuovi modelli elettrici entro il 2030 a marchio Hyundai Motor Group (quindi Hyundai e Kia).

I coreani hanno fatto sapere che l'IMA rappresenta un “progresso significativo” rispetto all’E-GMP soprattutto dal punto di vista dei costi, in quanto sarà molto più economica grazie alle maggiori economie di scala.

Sarà inoltre molto flessibile e comprenderà “quasi tutte le classi di veicoli, dai SUV piccoli e grandi, ai camioncini”. La IONIQ 2 potrebbe anche montare delle nuove batterie avanzate al nichel manganese cobalto (NMC) o al litio ferro fosfato (LFP), su cui sta lavorando l'azienda, ed infine avrà delle dimensioni più piccole di IONIQ 5 e 6. Qui sopra il render realizzato da Carscoops, piuttosto fantasioso ma comunque interessante.