Hyundai i30 N Drive-N, un'edizione limitata numerata con cerchi oro e grafiche sportive

Il video della Hyundai i30 N Performance che aggredisce i cordoli del Nurburgring è la dimostrazione di quando la compatta coreana si senta a suo agio in pista e quando sia nata per regalare emozioni ai legittimi proprietari, ma per coloro che volevano qualcosa di ancor più esclusivo è arrivata la versione speciale Drive-N.

Se siete già felici possessori di una i30 N standard potete dormire sonni tranquilli: la Drive-N non aggiunge nulla in termini motoristici e di perfomance generale, ma piuttosto si concentra sull’estetica, per offrire a 800 fortunati clienti di portarsi a casa la loro hot hatch preferita con un vestito più esclusivo del solito.

La Hyundai i30 N Drive-N porta con sé alcune variazioni cromatiche che prendono ispirazione proprio dai look più in voga tra coloro che portano la compatta coreana tra le curve del Nurburgring. La Drive-N si può quindi ordinare soltanto in due tinte, ossia Phantom Black e Serenity White Pearl, entrambi accoppiati a nuovi cerchi in alluminio forgiato in tinta bronzata.

Inoltre, sul paraurti anteriore e posteriore, e sui lati della carrozzeria, ci sono nuove grafiche in tinta oro che si legano ai dettagli rossi che già conosciamo, che firmano la parte bassa del corpo vettura. A questo si aggiungono dei badge posti subito dietro ai passaruota anteriori che riportano le coordinate GPS del Nurburgring-Nordschleife, il leggendario circuito su cui Hyundai sviluppa tutti i veicoli che portano una N dopo il nome.

L’esclusività continua all’interno dell’abitacolo, che sfoggia innanzitutto una placca che riporta il numero del modello a cui si aggiunge la massiccia presenza di Alcantara come rivestimento dei sedili, del volante, del cambio, ma anche del bracciolo centrale e sugli inserti interni delle portiere. La dotazione di serie comprende poi il tetto panormaico, la barra di rinforzo posteriore, lo schermo da 10.25 pollici per l’infotainment e il sistema Hyundai Smart Sense dedicato ai sistemi ADAS.

Come detto in apertura, la vettura sarà prodotta in un’edizione limitata di soli 800 esemplari, 620 dei quali destinati al mercato europeo (75 di questi per il Regno Unito) e 180 per l’Australia. Il prezzo della Drive-N non è ancora noto, ma la casa ha annunciato un leggero incremento rispetto a quanto richiesto per portarsi a casa una Hyundai i30 N Premium.