La Hyundai i30 N aggredisce il Nurburgring, ma è più lenta delle dirette avversarie

Il magazine tedesco Sport Auto non si tira mai indietro quando c’è da provare qualche auto sul circuito di Hockenheim o al Nurburgring, e proprio nel circuito che si dipana attorno alle colline dell’Eifel hanno messo alla prova la nuova Hyundai i30 N Performance in un giro cronometrato mozzafiato, che però è risultato più lento delle avversarie.

Alla guida della vettura c’è ancora una volta Christian Gerbhardt, che ha registrato un crono di 8:05.19, un tempo di tutto rispetto per una vettura trazione anteriore che non arriva a 300 CV, ma allo stesso tempo messo in ombra dai risultati ottenuti ad esempio dalla Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 con cui ha siglato un tempo al 'ring di 8:02.66 circa due mesi fa.

La Hyundai i30 N (qui potete leggere la nostra prova in piste dei modelli Hyundai i20 e i30 N) utilizzata per l’attacco al tempo monta il motore da 2.0 litri eroga 280 CV e 392 Nm di coppia, scaricati sulle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti aiutato da un differenziale a slittamento limitato, e per l’occasione calzava gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2

La coreana è stata quindi più lenta di qualche secondo, ma per dovere di cronaca bisogna specificare che la Golf GTI Clubsport 45 può contare su 20 CV extra, per un totale di 300 CV e 400 Nm di coppia, e per il suo giro montava pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R. Quindi siamo di fronte ad una prestazione comunque notevole, anche perché in termini di prezzo e di potenza, la giusta avversaria per la i30 N sarebbe la Golf GTI standard.

In entrambi i casi siamo comunque molto distanti dal record di segmento, che è ancora saldamente tra le mani della Renault Megane RS Trophy-R, che guidata dal pilota ufficiale Laurent Hurgon registrò il giro più veloce del ‘ring con un tempo di 7:40.10.