Hyundai i20 N e i30 N, fine produzione per l'Ue 'L'era del petrolio per loro è terminata'

La Hyundai i20 N, eletta miglior sportiva del 2021, e la sua gemella più grande i30 N, non verranno più messe in commercio sul mercato dell'Unione Europea.

La notizia era già nell'aria da qualche mese a questa parte, anche perchè a fine 2023 la i20 N era stata ritirata dal mercato del Regno Unito, ma da qualche giorno a questa parte è divenuta ufficiale.

Come riferito da Car Throttle, Hyundai ha fatto sapere alla stessa testata che: "La produzione dei modelli ICE N è cessata per il mercato europeo a partire da febbraio, in linea con il nostro impegno di offrire ai nostri clienti una gamma a zero emissioni di scarico entro il 2035 e di operare al 100% a zero emissioni di carbonio entro il 2045. Per quanto riguarda il mercato futuro in Europa, Hyundai farà di Hyundai N il pioniere dei veicoli elettrici ad alte prestazioni”.

La Hyundai i30 N, che abbiamo avuto il piacere di provare a Monza, era stata lanciata sul mercato nel 2017, “sconvolgendo” il segmento delle hot hatch visto che i coreani non avevano mai fino ad ora realizzato un'auto sportiva in quel preciso settore.

Un'auto che fin da subito aveva convinto gli addetti ai lavori per il divertimento offerto, così come la gemella più piccola, la i20 N, una delle auto che ha il miglior rapporto potenza/prezzo attualmente in circolazione, e sul mercato dal 2021.

Hyundai ha però deciso di riposizionare il suo badge N destinandolo solamente alle auto elettriche super sportive e l'esempio lampante è la Ioniq 5 N da 641 CV, a detta di molti la miglior auto elettrica mai realizzata, in quanto un mix perfetto fra una vettura green e una vecchia termica.

La notizia del ritiro dal mercato delle i30 N e i20 N è comunque un po' malinconica sia per coloro che hanno apprezzato queste due “cattive”, e in generale per il mercato, che perde due hot hatch, segmento che al momento conta solo la Honda Civic Type R, la Toyota GR Yaris, l'Abarth 595 e la Ford Focus ST, quest'ultima destinata a “morire” a breve visto che Ford non produrrà più la Focus.

Non è comunque da escludere che Hyundai possa riproporre in futuro le due hot hatch “ritirate” in versione full electric, anche se al momento non vi sono piani ufficiali a riguardo.