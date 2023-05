La Hyundai i20 si aggiorna: guardate che salto in avanti per la compatta coreana

Il 2023 di Hyundai è sicuramente iniziato a razzo grazie al lancio commerciale della nuova IONIQ 6 (la prova della Hyundai IONIQ 6 nelle Langhe), non dobbiamo però dimenticare l'aggiornamento della citycar i10 e ora della compatta i20: scopriamo tutte le novità di questo restyling.

Hyundai punta a conquistare ancora più clienti rispetto al passato grazie a un design rinnovato e a combinazioni di colori a dir poco vivaci. Il look esterno può vantare linee eleganti e moderne oltre a tratti distintivi come il paraurti anteriore e la griglia del radiatore completamente ridisegnati per apparire più sportivi. Nuovi anche i cerchi in lega da 16 e 17 pollici, mentre la firma luminosa dinamica enfatizza il look "audace" della vettura - con tanto di fari LED al posteriore. Pur essendo una compatta di segmento B, la i20 offre ampio spazio interno e un bagagliaio da 352 litri con i sedili posteriori in posizione, 1.165 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Passando alle colorazioni, gli esterni si possono ora avere in Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl, colori inediti che si affiancano ai classici Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl e Mangrove Green Pearl. 8 diverse colorazioni a cui è possibile abbinare il tetto a contrasto nero. Guardando alle funzioni, abbiamo porte USB-C, eCall di seconda generazione su rete 4G, aggiornamenti delle mappe OTA, inoltre c'è anche un cluster digitale da 10,25", stessa grandezza del display centrale con Apple CarPlay e Android Auto, il caricatore wireless per gli smartphone e i servizi Bluelink di ultima generazione.

La piccola di casa Hyundai fa dunque uno step in avanti davvero importante, sia sul fronte del design che su quello dei contenuti e delle tecnologie offerte. A tal proposito abbiamo anche la suite Hyundai Smart Sense di serie con Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) "Città", "Extraurbano", "Pedoni" e anche "Ciclisti", oltre al Lane Following Assist (LFA). A richiesta si potrà avere anche lo Smart Cruise Control basato sul sistema di navigazione (NSCC) che prevede curve o rettilinei in autostrada con l'aiuto della mappa. Sempre tra gli optional abbiamo poi un ottimo impianto audio BOSE.

Ma passiamo ai motori: due le soluzioni proposte da Hyundai, 1.0 T-GDi mild hybrid a 48 V da 100 CV oppure 1.2 MPI benzina MT da 84 CV. La motorizzazione mild hybrid sarà anche disponibile con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT), oltre che con il cambio manuale intelligente a 6 rapporti iMT. Quando arriva dunque la nuova i20? L'inizio della produzione è previsto per il terzo trimestre del 2023, fra luglio e settembre, presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Prezzo e prime finestre di consegna saranno svelate solo prossimamente.