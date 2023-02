La Hyundai i10 si rinnova: nuovo design, più tecnologia, anche in versione N Line

Dall’uscita della nuova IONIQ 5, Hyundai ha intrapreso un corso stilistico ben preciso - che ora in parte arriva anche sulle nuove i10 e i10 N Line - aggiornate nel design e nelle funzionalità.

L’apprezzata citycar di segmento A diventa ancora più competitiva grazie a un design più accattivante rispetto al passato e a due nuove colorazioni per la carrozzeria, Lumen Grey e Meta Blue. La parte interna dei fanali e la firma LED anteriori sono stati ridisegnati, mentre le luci diurne a LED (DRL) sono state integrate nella griglia frontale. I gruppi ottici posteriori a LED invece creano adesso una forma ad H sulla linea orizzontale del portellone. Hyundai ha poi aggiornato i cerchi in lega da 15 pollici con un nuovo design. All’interno la piccola i10 guadagna luci d’atmosfera blu all’anteriore e un nuovo pacchetto cromatico Purple Package.

La Hyundai i10 N Line invece presenta un design ispirato al mondo del motorsport, pensiamo ai paraurti sportivi, alle finiture dedicate e ai dettagli personalizzati in rosso. I cerchi in lega N Line invece sono esclusivi da 16 pollici. N Line è ovviamente soltanto un allestimento, se volete qualcosa di davvero sportivo ci sono sempre le i20 N e i30 N che abbiamo provato a Monza.

Sul fronte tecnologico la nuova i10 guadagna un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato su rete 4G, aggiornamenti delle mappe over-the-air. Riconfermati poi il caricatore wilress per il telefono e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8 pollici con servizi Bluelink e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Nuova i10 si fregia anche di nuove funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense, la feature Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) ha adesso anche la funzione Cyclist assieme a City, Interurban e Pedestrian per il rilevamento degli ostacoli. Il Lane Following Assist (LFA) controlla lo sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella propria corsia di marcia, mentre il Rear Occupant Alert (ROA) segnala di controllare i sedili posteriori quando il conducente sta per uscire dal veicolo.

Nonostante le sue dimensioni compatte, nuova i10 offre 252 litri di bagagliaio come la versione precedente - che possono arrivare a 1.050 litri con i sedili posteriori ripiegati. L’inizio della produzione della nuova i10 è previsto per il mese di aprile 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Continuate a seguirci per avere informazioni sulla disponibilità e sui prezzi italiani, maggiori informazioni saranno rilasciate prossimamente.