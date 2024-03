Hyundai, le griglie anteriori nelle elettriche per guadagnare 20 km di autonomia

Dopo aver presentato la tecnologia "AAS" per ridurre la deportanza aerodinamica dei veicoli elettrici, Hyundai sarebbe al lavoro su una soluzione innovativa per ottimizzare l'autonomia delle batterie: questa si baserebbe sul recupero delle griglie anteriori sfruttando le differenze intrinseche tra i motori termici e i motori elettrici.

I veicoli elettrici, di per sé, non hanno bisogno della classica griglia anteriore poiché non richiedono il raffreddamento attivo forzato tipico dei motori termici, ma invece necessitano di un'ottimizzazione aerodinamica per massimizzare l'efficienza e prolungare l'autonomia della batteria.

Hyundai però ha introdotto un'idea interessante che prende il nome di il "modulo anteriore integrato", sviluppato dai suoi ingegneri di Hyundai Mobis. Questa soluzione implica una riconfigurazione della parte anteriore dei prossimi veicoli elettrici, integrando fari, griglia e parte del cofano in un'unica unità. Tale modulo include una griglia anteriore, ma con un sistema di aerodinamica attiva che regola automaticamente l'apertura e la chiusura delle singole fessure per migliorare il raffreddamento del sistema.

Questa innovazione, secondo le stime, potrebbe aggiungere fino a 20 km di autonomia rispetto alle soluzioni convenzionali (ovvero l'assenza totale della griglia). Questo sistema è stato pensato anche per i SUV e i crossover, che presentano una maggiore resistenza aerodinamica rispetto alle berline a causa delle loro dimensioni e altezza da terra.

Ma le innovazioni di Hyundai non si limitano al modulo anteriore. L'azienda ha anche sviluppato un sistema di sensori LiDAR retrattili, che si attivano solo durante le funzioni di guida autonoma, migliorando l'aerodinamica e proteggendo i sensori stessi dagli urti e lo sporco. Infine, Hyundai ha integrato un caricabatterie di bordo nel modulo anteriore, dotato di un braccio robotico semiautomatico per la connessione alla porta di ricarica, anticipando un possibile futuro in cui tali tecnologie potrebbero essere impiegate anche a livello domestico.

Sarebbe molto interessante vedere come Hyundai implementerebbe queste soluzioni nei suoi prossimi veicoli elettrici. Alcune voci suggeriscono che il marchio coreano sia al lavoro su due pick up a batteria. Il tutto lo si ipotizzare da dei marchi da poco depositati in Australia. Per quanto siano solo indiscrezioni, i possibili nomi dei pick-up sono IONIQ T10 e IONIQ T7. questi veicoli sarebbero esclusivi del mercato americano e australiano.

