La Hyundai Elantra N è una sportiva impattante, osserviamola da vicino

La Hyundai Elantra N 2022 è stata presentata da pochissimo, e l'appassionato di motori che risponde al nome di Asian Petrolhead ha avuto modo di riprenderla da vicino non molte ore fa, trasmettendoci quella che pare essere una sportiva di tutto rispetto.

La nuova Elantra N, venduta anche come Avante N e i30 Sedan N rispettivamente in Corea del Sud e Australia, va a raccogliere l'eredità di i30 N, i20 N e Kona N all'interno del portfolio dei modelli più agguerriti della casa di Seul.

La sua rapidità è dovuta al generoso 2,0 litri a benzina turbocompresso a quattro cilindri, che scarica sull'asfalto 280 cavalli di potenza e 392 Nm di coppia, inviati alle ruote anteriori da un cambio manuale a sei rapporti oppure da un'unità automatica doppia frizione e otto rapporti. Con la doppia frizione e la modalità N Grin Shift il propulsore va a superare i 287 cavalli di potenza e porta la Elantra N da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

Purtroppo Hyundai non ha messo a disposizione né trazione posteriore né trazione integrale, ma il differenziale elettronico a slittamento limitato fa di certo il suo lavoro. Già in passato i modelli a marchio N esibivano un differenziale estremamente efficiente in curva, e sospettiamo che la nuova Elantra N non sarà affatto da meno.

Il lungo video di Asian Petrolhead si apre con una carrellata sulla Elantra N e sulla Elantra TCR da corsa, ma entrando nell'edificio di presentazione ci vengono mostrati il vano motore della vettura, i dettagli della carrozzeria e dei cerchi con pinze freno in rosso e anche l'abitacolo serioso ma accessoriato, con tanti display per infotainment, quadro strumenti e altro.

A spiccare costantemente sono gli accenti in rosso che contraddistinguono la Elantra N sia dentro che fuori, ma non sono affatto da meno le nuove minigonne, il cattivissimo diffusore posteriore e l'alettone fisso sulla punta della coda. Purtroppo il brand coreano non ha ancora rivelato dettagli in merito al prezzo al consumatore, ma siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare.

Per restare nei paraggi di Seul vogliamo rimandarvi alla nostra esperienza sul Lago di Annone con la nuova Hyundai Bayon: ecco i motivi per scegliere il B-SUV ibrido. In ultimo, ci teniamo a riportare il prosieguo della Maxi Rottamazione Hyundai per l'estate in corso: le promozioni per l'Italia partono dalla i10 GPL fino a giungere alla Tucson, alla Santa Fe e alla Ioniq 5 completamente elettrica.