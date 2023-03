Hyundai continuerà ad usare tasti fisici in abitacolo fin quando sarà possibile

In diverse occasioni ci siamo ritrovati di fronte all’annosa questione che riguarda quale sia la scelta migliore tra i comandi touch o i comandi fisici all’interno dell’abitacolo delle vetture di oggi: alcuni studi hanno dimostrato che il touch porta maggiore distrazione, e la maggior parte delle case segue questa moda, ad eccezione di Hyundai.

Il costruttore coreano infatti ha confermato che continuerà ad utilizzare tasti fisici in abitacolo fin quando sarà possibile, perché effettivamente sono più rapidi e comodi nell’attuazione anche “no look”, e di conseguenza in grado di rendere il viaggio più sicuro. La Hyundai Kona 2024 presentata di recente ne è la dimostrazione, ma se ciò non bastasse, la conferma arriva direttamente dalle parole di Sang Yup Lee, capo del design Hyundai, che ai microfoni di Cars Guide ha affermato: “Quando guidi è difficile controllare il touchscreen, ecco perché quando è un tasto fisico è facile percepirlo e sentirlo”.

E poi ha proseguito affermando che in Hyundai manterranno questa tipologia di controlli fin quando sarà possibile, ovvero fino al giorno in cui la guida diventerà totalmente autonoma e a quel punto consultare un display e le sue funzionalità non sarà più un problema di sicurezza.

Chiaramente i modelli attuali della casa coreana adottano comunque strumentazioni con doppio schermo e tantissime funzionalità che si attivano con gesti e tocchi, ma in ogni caso rimangono delle “scorciatoie” veloci sotto forma di tasto fisico, come i comandi che regolano il clima, e continueranno dunque ad essere presenti anche nel futuro del brand.