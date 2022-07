Hyundai conferma di essere al lavoro su un'elettrica economica per il mercato europeo

Hyundai, Kia e Genesis produrranno sempre più auto in Europa e per l’Europa, e infatti la prima ha annunciato che in un prossimo futuro lancerà un nuovo modello elettrico più economico fatto apposta per il vecchio continente.

Di recente Hyundai ha tolto i veli dalla Ioniq 6, che segue all’ormai nota Ioniq 5, a cui si affiancherà anche la Ioniq 7 nel 2024. Una volta terminata la presentazione di tutti quei veicoli che caratterizzano la gamma medio-alta della casa, allora si passerà alle vetture più piccole, senza dimenticare che in ogni caso la casa coreana continuerà a proporre motori a combustione interna fino a quando potrà, ossia nel 2035.

Ed è stato proprio il capo del marketing di Hyundai Motor Europe ad annunciare l’argomento: intervistato ai microfoni di Automotive News Europe, Andreas-Christoph Hofmann ha confermato che una vettura EV più economica è in sviluppo, e l’obiettivo è quello di poterla vendere attorno ai 20.000 euro, la soglia “economica” presa a riferimento anche dal Gruppo VW.

Hofmann ha anche aggiunto che lo sviluppo di una vettura elettrica più piccola non è affatto semplice, prima di tutto perché gli spazi sono inferiori e inoltre è molto più difficile ottenere profitto dalla vendita rispetto alle vetture più costose, motivo per cui Hyundai si è dedicata in primo luogo alle vetture di fascia più alta. Infine il boss ha dichiarato che una Hyundai EV economica sarà soltanto uno degli almeno 11 nuovi modelli a emissioni zero previsti per il 2030.