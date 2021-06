Hyundai completa l'acquisto di Boston Dynamics ed entra nel mondo della robotica

Hyundai Motor Group ha appena finalizzato l'acquisizione di Boston Dynamics. Quest'ultima è una società leader nel settore della robotica, all'interno del quale ha già ottenuto risultati eccezionali. Il produttore di auto non ha avuto dubbi, per cui l'ha acquistata per una cifra di 1,1 miliardi di dollari.

Grazie a questo accordo, adesso Hyundai ne detiene l'80 percento delle azioni, mentre il restante 20 percento è di proprietà di SoftBank e dei suoi affiliati. Tra il 2013 e il 2017 la compagnia apparteneva a Google, poi è passata a SoftBank e adesso la situazione è cambiata nuovamente.

La mossa della casa automobilistica coreana segna un passo importante per il brand, che punta a migliorare enormemente la sua offerta nel campo della mobilità smart soprattutto in Corea del Sud. Nel Paese orientale Hyundai ha già attuato grossi investimenti su guida autonoma, intelligenza artificiale, mobilità aerea e fabbriche smart.

Hyundai afferma che con questa acquisizione riuscirà a mettere in piedi una catena di valore robotica derivante da una sinergia di processi manifatturieri e soluzioni logistiche. Oltretutto supporterà l'espansione del portfolio prodotti della compagnia nonché la capillarizzazione dell'assistenza clienti.

Riguardo la situazione attuale, il brand coreano ha appena dimostrato un avanzatissimo livello tecnologico attraverso la commercializzazione della sua Hyundai Ioniq 5: il veicolo a zero emissioni potrebbe infatti incarnare una nuova generazione di auto elettriche. Il focus sui motori termici si sta quindi affievolendo poco a poco, e la previsione interna è quella di eliminare rapidamente la metà della gamma per far spazio a nuovi modelli di BEV.