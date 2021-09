La nuova Hyundai Casper è un piccolissimo e irriverente SUV

Hyundai ha appena presentato al mondo un SUV estremamente compatto, dallo stile interessante e sbarazzino e dalla concettualizzazione moderna. Si chiama Casper, e per il momento sarà commercializzato esclusivamente in Corea del Sud.

In linea di massima il veicolo possiede le stesse dimensioni della Volkswagen UP, con un passo di 2.400mm e una lunghezza generale di 3.595mm. In larghezza invece misura 1.595mm e in altezza 1575mm. E' in pratica un versatile cubo su ruote, e si muove attraverso un motore aspirato MPI da 1,0 litri oppure per via di un più prestante T-GDI turbocompresso ma sempre da 1,0 litri. In quest'ultima configurazione va ad aggiungere tocchi di sportività alla carrozzeria.



La parola d'ordine del modello è funzionalità. In effetti, nonostante sia estremamente compatta, la Casper è costruita per l'accessibilità al bagagliaio posteriore e la facilità di carico sul portapacchi. Le portiere posteriori vanno a incastonarsi proprio sui passaruota, mentre le maniglie per accedervi vanno a dissimularsi nel montante.



Il muso è tagliato orizzontalmente in due da una striscia nera contenente il sistema di illuminazione e il logo, ma pochi centimetri sotto trova spazio un'ampia griglia argentata ospitante, alle estremità laterali, i fari fendinebbia. Sia sul paraurti anteriore che su quello posteriore è presente un paracolpi che dona un'estetica quasi da fuoristrada, anche se dubitiamo altamente delle doti della vettura al di fuori della superficie asfaltata.



Alla fine l'imminente Casper punta tutto sull'ottimizzazione degli spazi e sulla sicurezza, e il vicepresidente esecutivo del dipartimento di design Hyundai, Sang-yeop Lee, ha commentato come segue in occasione del reveal ufficiale:"La Casper è una macchina progettata per tutte le generazioni che inseguono l'individualità e la sensibilità giovanile."



Per restare nei pressi dalla casa automobilistica asiatica vogliamo mostrarvi altri due interessanti progetti su cui si è buttata a capofitto. Il primo riguarda il rilancio dell'alimentazione a idrogeno attraverso una intrigante sportiva, mentre con il secondo gli ingegneri provano a rendere completamente autonoma la nuova Ioniq 5 con il sistema Robotaxi.