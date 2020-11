Hyundai Bayon, sta per arrivare il crossover più piccolo della Kona

Sono passati due anni da quando Automotive News Europe ha lanciato lo scoop in anteprima: Hyundai costruirà un piccolo crossover per l'Europa. Oggi è ufficiale, si chiama Bayon e sarà nella gamma uno scalino sotto all'apprezzatissima Kona, da poco aggiornata al MY 2021.

Le informazioni a nostra disposizione in questo momento sono molto limitate, sappiamo che il nome proviene dalla città francese di Bayonne, situata ad estremo occidente, vicino al confine Spagnolo. È probabile che il futuro modello sarà basato sulla meccanica della i20, facendo le veci della i20 Active. Le dimensioni saranno più compatte della Kona, che misura 4205 mm di lunghezza, ma leggermente maggiori della i20, con i suoi 4040 mm. Considerata la fascia di mercato è altamente probabile che la Bayon sarà offerta esclusivamente a trazione anteriore, saremmo felici di essere smentiti.

Per farci un'idea dei motori che potrebbero essere usati diamo un'occhiata a cosa offre la nuova Hyundai i20: c'è il quattro cilindri da 1,2 litri e 84 CV, proposto con cambio manuale a 5 marce, e il 1.0 T-GDi turbo da 100 CV, dotato di tecnologia mild hybrid a 48 V e abbinato con cambio manuale a 6 rapporti o cambio doppia frizione a 7 velocità.

Pochi gli indizi sullo stile, l'immagine di anteprima con la quale Hyundai ha annunciato il crossover mostra dei gruppi ottici posteriori decisamente diversi da quelli della i20. Il LED ha una forma a boomerang, sotto il badge "Bayon" si scorge quella che invece potrebbe essere una scelta stilistica già vista con la nuova i20: la striscia orizzontale che percorre tutto il portellone.

La Hyundai Bayon sarà lanciata sul mercato nella prima metà del 2021, ci si aspetta ovviamente un prezzo inferiore rispetto alla Kona.